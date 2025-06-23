Ангарского маньяка, убившего 85 девушек, будет защищать женщина-адвокат

Осужденный за серию убийств 85 женщин и известный в прессе как «Ангарский маньяк» Михаил Попков получил нового адвоката. На этот раз его защитником стала женщина, что стало своего рода новацией в его деле.
«Михаилу Попкову, на счету которого 85 убитых женщин, назначили нового адвоката — девушку», — пишет telegram-канал Mash. Общение с новым адвокатом осложнено его недоверием к женщинам. Ранее его интересы представлял мужчина-адвокат. Данные о новом эпизоде Попкова стали известны в этом году.
В 2011 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Попков на велосипеде направлялся домой и проезжал мимо парка возле ДК «Современник». В его рюкзаке находились топор и ацетон. Там он вступил в конфликт с нетрезвой женщиной, которую впоследствии ударил и поджег. Жертвой оказалась 36-летняя уборщица школы. Попков признался в этом преступлении только недавно, заявив, что ему «тяжело жить с этим».
На данный момент преступник отбывает пожизненное заключение в одиночной камере в мордовской ИК-6. Он шьет для нужд СВО, слушает радио и читает детективы. После просьбы своей семьи, с которой он не общается, Попков прекратил контакты с журналистами.
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