Ангарского маньяка, убившего 85 девушек, будет защищать женщина-адвокат

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Маньяку, убившему почти сто женщин, назначили адвоката девушку
Маньяку, убившему почти сто женщин, назначили адвоката девушку Фото:

Осужденный за серию убийств 85 женщин и известный в прессе как «Ангарский маньяк» Михаил Попков получил нового адвоката. На этот раз его защитником стала женщина, что стало своего рода новацией в его деле.

«Михаилу Попкову, на счету которого 85 убитых женщин, назначили нового адвоката — девушку», — пишет telegram-канал Mash. Общение с новым адвокатом осложнено его недоверием к женщинам. Ранее его интересы представлял мужчина-адвокат. Данные о новом эпизоде Попкова стали известны в этом году.

В 2011 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Попков на велосипеде направлялся домой и проезжал мимо парка возле ДК «Современник». В его рюкзаке находились топор и ацетон. Там он вступил в конфликт с нетрезвой женщиной, которую впоследствии ударил и поджег. Жертвой оказалась 36-летняя уборщица школы. Попков признался в этом преступлении только недавно, заявив, что ему «тяжело жить с этим».

На данный момент преступник отбывает пожизненное заключение в одиночной камере в мордовской ИК-6. Он шьет для нужд СВО, слушает радио и читает детективы. После просьбы своей семьи, с которой он не общается, Попков прекратил контакты с журналистами.

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Осужденный за серию убийств 85 женщин и известный в прессе как «Ангарский маньяк» Михаил Попков получил нового адвоката. На этот раз его защитником стала женщина, что стало своего рода новацией в его деле. «Михаилу Попкову, на счету которого 85 убитых женщин, назначили нового адвоката — девушку», — пишет telegram-канал Mash. Общение с новым адвокатом осложнено его недоверием к женщинам. Ранее его интересы представлял мужчина-адвокат. Данные о новом эпизоде Попкова стали известны в этом году. В 2011 году, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Попков на велосипеде направлялся домой и проезжал мимо парка возле ДК «Современник». В его рюкзаке находились топор и ацетон. Там он вступил в конфликт с нетрезвой женщиной, которую впоследствии ударил и поджег. Жертвой оказалась 36-летняя уборщица школы. Попков признался в этом преступлении только недавно, заявив, что ему «тяжело жить с этим». На данный момент преступник отбывает пожизненное заключение в одиночной камере в мордовской ИК-6. Он шьет для нужд СВО, слушает радио и читает детективы. После просьбы своей семьи, с которой он не общается, Попков прекратил контакты с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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