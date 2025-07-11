Движение на трех участках Пермского тракта ограничили из-за аварий

На трех участках Пермского тракта в Нижнесергинском и Ачитском районах (Свердловская область) вечером 11 июля ограничили движение из-за аварий. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
Аварии в Нижнесергинском районе произошли сразу в двух местах — на 247-м и 279-м километрах Р-242. На первом участке движение по одной полосе организовано в сторону Екатеринбурга, на втором — в сторону Перми. В Ачитском районе на 191-м километре транспорт идет по одной полосе по направлению к Екатеринбургу.
Водителей призвали быть бдительными. Уточнить информацию о состоянии участка можно по телефону: 8-800-200-63-06.
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