В Екатеринбурге с 25 сентября стартует международный кинофестиваль «Одна шестая». Горожане смогут встретить актеров из сериалов «Слово пацана», «Чикатило», «Аутсорс» и других популярных картин, бесплатно посмотреть фильмы и пройти обучение у мастеров из мира кино. Подробнее о программе «Одной шестой» — в афише URA.RU.
Открытие
Торжественная церемония открытия пройдет 25 сентября «Космосе». С 18:30 по красной дорожке пройдутся актеры Даниэль Вегас («Твое сердце будет разбито»), Наталья Земцова («Чикатило»), Чингиз Гараев («Слово пацана» и «Хирург»), Иван Трушин («Этерна»), Карина Александрова («Контакт» и «Аутсорс»), Владислав Ценев («Медиатор»). Также мероприятие посетят члены жюри фестиваля, спикеры деловой программы, среди них — актриса театра и кино Юлия Хамитова («Содержанки», «Морфий»), сценарист фильмов «Лед 2» и «Тренер» Андрей Золотарев, актер Егор Корешков («Горько»). Официальное открытие состоится в 20:00.
Кинопоказы
С 26 сентября екатеринбуржцы смогут посмотреть конкурсные работы участников из России, Хорватии, Индии, Италии, Испании, Казахстана, Непала, Дании, Турции, Греции, Китая, Израиля, Швейцарии, Ирана и Северной Македонии. Сделать это можно бесплатно, по предварительной регистрации. Кинопоказы будут проходить как днем, так и вечером, основной площадкой станет Дом кино, также фильмы покажут на Свердловской киностудии, в молодежном кластере «Салют» и Ельцин Центре. Полный список фильмов можно посмотреть в карточках ниже.
Деловая программа
Она стартует с 26 сентября. В 12:00 основатель кинофестиваля A.I. FILM AWARDS CANNES Жак Дюран прочитает лекцию «Где встречаются инновации и качество: премия искусственного интеллекта в кино и новая креативная экосистема», после него слово возьмет композитор и режиссер Дэйв Мэн, который поднимет вопрос «Может ли один автор снять фильм, а ИИ — заменить команду?». Следом выступит замдиректора департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта России Светлана Фричинская, а также гендиректор анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова и креативный директор «ЯРКО» Дмитрий Аверкиев.
27 сентября встречи и обсуждения ИИ продолжатся с 11:00. Спикерами станут композитор Евгений Горяинов, сценарист Андрей Золотарев, гендиректор студии XOVP Юрий Ярушников, режиссер и сценарист Глеб Росс. 28 сентября участники обсудят киноиндустрию с продюсером по документальному контенту Владимиром Тодоровым, нейро-режиссером Дмитрием Богдановым, основателем первого в России конкурса AI-фильмов MyFilm48 Павлом Перегудовым.
Актерская лаборатория
В течение шести дней участников ждет образовательный интенсив, встречи с продюсерами и кастинг-директорами. Спикерами выступят педагог по актерскому мастерству Валерий Караваев, продюсер Ян Трунцев, актерский агент Кира Кириллова, актер Илья Кожухарь («Красный шелк») и актриса Юлия Хамитова.
Сценарная лаборатория
Участники фестиваля в течение четырех дней будут посещать мастер-классы по доработке сценариев и проводить публичные читки. Занятия проведет сценарист Андрей Золотарев.
