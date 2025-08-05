05 августа 2025

В аэропорту Кольцово неожиданно отметили возвращение перелетов на российский курорт

Кольцово встретил водной аркой самолет из Геленджика
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет из Геленджика прилетел впервые с 2022 года
Самолет из Геленджика прилетел впервые с 2022 года Фото:

В Кольцово встречен первый за несколько лет прямой рейс из Геленджика, выполненный авиакомпанией «Уральские авиалинии». Самолет встретили водной аркой, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

«Кольцово встретил водной аркой первый после перерыва в несколько лет самолет из Геленджика. Борт рейса U6-150 авиакомпании „Уральские авиалинии“ прибыл в Екатеринбург в 22:56. На рулежной дорожке лайнер Airbus A-319 встретили машины СПАСОП нашего аэропорта», — рассказали представители аэропорта в своем telegram-канал.

Возобновление прямых рейсов между Екатеринбургом и Геленджиком стало возможным после открытия аэропорта курортного города, который был закрыт почти три года из-за ограничений на полеты в южной части России по соображениям безопасности. С 5 августа «Уральские авиалинии» начали выполнять рейсы трижды в неделю, а с 8 августа к ним присоединится авиакомпания Red Wings, которая будет летать два раза в неделю.

Фото:

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В Кольцово встречен первый за несколько лет прямой рейс из Геленджика, выполненный авиакомпанией «Уральские авиалинии». Самолет встретили водной аркой, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово. «Кольцово встретил водной аркой первый после перерыва в несколько лет самолет из Геленджика. Борт рейса U6-150 авиакомпании „Уральские авиалинии“ прибыл в Екатеринбург в 22:56. На рулежной дорожке лайнер Airbus A-319 встретили машины СПАСОП нашего аэропорта», — рассказали представители аэропорта в своем telegram-канал. Возобновление прямых рейсов между Екатеринбургом и Геленджиком стало возможным после открытия аэропорта курортного города, который был закрыт почти три года из-за ограничений на полеты в южной части России по соображениям безопасности. С 5 августа «Уральские авиалинии» начали выполнять рейсы трижды в неделю, а с 8 августа к ним присоединится авиакомпания Red Wings, которая будет летать два раза в неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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