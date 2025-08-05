В аэропорту Кольцово неожиданно отметили возвращение перелетов на российский курорт

В Кольцово встречен первый за несколько лет прямой рейс из Геленджика, выполненный авиакомпанией «Уральские авиалинии». Самолет встретили водной аркой, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.
«Кольцово встретил водной аркой первый после перерыва в несколько лет самолет из Геленджика. Борт рейса U6-150 авиакомпании „Уральские авиалинии“ прибыл в Екатеринбург в 22:56. На рулежной дорожке лайнер Airbus A-319 встретили машины СПАСОП нашего аэропорта», — рассказали представители аэропорта в своем telegram-канал.
Возобновление прямых рейсов между Екатеринбургом и Геленджиком стало возможным после открытия аэропорта курортного города, который был закрыт почти три года из-за ограничений на полеты в южной части России по соображениям безопасности. С 5 августа «Уральские авиалинии» начали выполнять рейсы трижды в неделю, а с 8 августа к ним присоединится авиакомпания Red Wings, которая будет летать два раза в неделю.
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