«Уральские авиалинии» объявили о новом рейсе из Екатеринбурга: сколько стоит

«Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга в Геленджик
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«Уральские авиалинии» будут летать в Геленджик по вторникам, средам и субботам
«Уральские авиалинии» будут летать в Геленджик по вторникам, средам и субботам Фото:

Из Екатеринбурга в Геленджик полетят самолеты «Уральских авиалиний» с 5 августа. Полеты будут совершаться трижды в неделю, а стоимость начнется от 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«„Уральские авиалинии“ расширяют маршрутную сеть на популярный курорт и с 5 августа приступают к выполнению прямых рейсов по маршруту Екатеринбург — Геленджик — Екатеринбург. Полеты будут осуществляться в период летней навигации трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам», — передает telegram-канал авиакомпании.

Согласно расценкам самый дешевый билет будет стоить 18 123 рублей, а бизнес-класс обойдется в 52 918 рублей. «Уральские авиалинии» также запускают рейс на южный курорт из Москвы с 24 июля.

С 8 августа из аэропорта Кольцово в Геленджик начнут летать рейсы Red Wings по понедельникам и пятницам. Возвращение перелетов на курорт связано с возобновлением работы местного аэропорта после трехлетнего перерыва, который был вызван ограничением полетов в южной части России по причинам безопасности.

Расценка на билеты в Геленджик из Екатеринбурга
Расценка на билеты в Геленджик из Екатеринбурга
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Из Екатеринбурга в Геленджик полетят самолеты «Уральских авиалиний» с 5 августа. Полеты будут совершаться трижды в неделю, а стоимость начнется от 18 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе перевозчика. «„Уральские авиалинии“ расширяют маршрутную сеть на популярный курорт и с 5 августа приступают к выполнению прямых рейсов по маршруту Екатеринбург — Геленджик — Екатеринбург. Полеты будут осуществляться в период летней навигации трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам», — передает telegram-канал авиакомпании. Согласно расценкам самый дешевый билет будет стоить 18 123 рублей, а бизнес-класс обойдется в 52 918 рублей. «Уральские авиалинии» также запускают рейс на южный курорт из Москвы с 24 июля. С 8 августа из аэропорта Кольцово в Геленджик начнут летать рейсы Red Wings по понедельникам и пятницам. Возвращение перелетов на курорт связано с возобновлением работы местного аэропорта после трехлетнего перерыва, который был вызван ограничением полетов в южной части России по причинам безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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