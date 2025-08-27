27 августа 2025

Над Севастополем прогремели взрывы, работает сирена. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
БПЛА сбивают возле Севастополя
БПЛА сбивают возле Севастополя
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вблизи Севастополя слышны хлопки, которые местные жители приняли за взрывы. Прозвучали сигналы системы оповещения гражданской обороны, сообщает корреспондент URA.RU. 

«Сирену включили. Бахает опять», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Атаку БПЛА подтвердил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. 

Ранее в разных регионах России, включая Сириус, Краснодарский край и Воронежскую область, фиксировались массовые атаки беспилотников, сопровождаемые работой систем ПВО и включением сирен гражданской обороны. Жители сообщали о взрывах и огненных вспышках в небе, а власти предупреждали об угрозе БПЛА через официальные каналы.

© Служба новостей «URA.RU»
