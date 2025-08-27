Вблизи Севастополя слышны хлопки, которые местные жители приняли за взрывы. Прозвучали сигналы системы оповещения гражданской обороны, сообщает корреспондент URA.RU.
«Сирену включили. Бахает опять», — передает корреспондент URA.RU с места событий. Атаку БПЛА подтвердил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
Ранее в разных регионах России, включая Сириус, Краснодарский край и Воронежскую область, фиксировались массовые атаки беспилотников, сопровождаемые работой систем ПВО и включением сирен гражданской обороны. Жители сообщали о взрывах и огненных вспышках в небе, а власти предупреждали об угрозе БПЛА через официальные каналы.
