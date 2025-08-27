Развожаев: над акваторией близ Севастополя сбиты три БПЛА

Силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя вечером 27 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале. По его данным, громкие звуки, которые слышали горожане, были связаны с работой ПВО. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, объекты городской инфраструктуры не повреждены.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Продолжается контроль обстановки», — написал Развожаев.
По словам главы города, все службы продолжают мониторинг ситуации. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Оперативные службы работают в штатном режиме, дополнительных мер по обеспечению безопасности пока не вводилось.
Помимо этого, вечером 27 августа временно приостановил работу Волгоградский аэропорт. Как сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале, ограничения на прием и отправку рейсов вступили в силу с 22:12 по московскому времени. Причины временного закрытия аэропорта не уточняются, о сроках возобновления полетов будет объявлено дополнительно.
