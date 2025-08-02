02 августа 2025

В Сириусе прогремели взрывы, несмотря на отсутствие сирены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В небе над Сириусом замечены огненные вспышки и работа ПВО
В небе над Сириусом замечены огненные вспышки и работа ПВО Фото:

Ночью в районе Сириуса прогремело более десяти взрывов, сопровождаемых интенсивной работой систем противовоздушной обороны (ПВО) и срабатыванием автомобильных сигнализаций. Жители проснулись от звука сирен, однако рассылки от МЧС или властей с предупреждениями не поступало. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Опять взрыв был, хотя сирена уже закончилась. Где-то грохнулся беспилотник, как будто что-то упало, но без взрыва. Еще стреляет ПВО, еще выстрелы и хлопки. Сирена прекратилась, но взрывы продолжились», — рассказал корреспондент URA.RU.

Помимо взрывов и звуков работы ПВО, жители отмечали, что сирена внезапно отключилась и больше не звучала, однако затем возобновилась после 10-минутного перерыва. Также были замечены огненные вспышки в небе.

При этом глава администрации Сириуса сообщал об угрозе БПЛА в telegram-канале. По его словам, на территории работали системы ПВО.

Дроны массово атаковали регионы России, включая Краснодарский край и Воронежскую область, в ночь на 3 августа. Сразу в нескольких городах страны звучат сирены, слышны звуки взрывов в небе. Последние новости об отражении атак дронов — в трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью в районе Сириуса прогремело более десяти взрывов, сопровождаемых интенсивной работой систем противовоздушной обороны (ПВО) и срабатыванием автомобильных сигнализаций. Жители проснулись от звука сирен, однако рассылки от МЧС или властей с предупреждениями не поступало. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Опять взрыв был, хотя сирена уже закончилась. Где-то грохнулся беспилотник, как будто что-то упало, но без взрыва. Еще стреляет ПВО, еще выстрелы и хлопки. Сирена прекратилась, но взрывы продолжились», — рассказал корреспондент URA.RU. Помимо взрывов и звуков работы ПВО, жители отмечали, что сирена внезапно отключилась и больше не звучала, однако затем возобновилась после 10-минутного перерыва. Также были замечены огненные вспышки в небе. При этом глава администрации Сириуса сообщал об угрозе БПЛА в telegram-канале. По его словам, на территории работали системы ПВО. Дроны массово атаковали регионы России, включая Краснодарский край и Воронежскую область, в ночь на 3 августа. Сразу в нескольких городах страны звучат сирены, слышны звуки взрывов в небе. Последние новости об отражении атак дронов — в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...