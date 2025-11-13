Власти Крыма предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины

Жителей Крыма призвали не верить вбросам о прилетах Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Власти Крыма заявили о начале информационной атаки со стороны Украины. Жителей полуострова призывают не доверять фейкам и вбросам, которые касаются работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!» — написал Крючков в своем telegram-канале. Кроме того, советник главы республики призвал доверять только официальным источникам информации, соблюдать информационную гигиену и напомнил об ответственности за съемку и публикацию работы систем ПВО.