Власти Крыма предупредили о начале информационной атаки со стороны Украины
Жителей Крыма призвали не верить вбросам о прилетах
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU
Власти Крыма заявили о начале информационной атаки со стороны Украины. Жителей полуострова призывают не доверять фейкам и вбросам, которые касаются работы систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь!» — написал Крючков в своем telegram-канале. Кроме того, советник главы республики призвал доверять только официальным источникам информации, соблюдать информационную гигиену и напомнил об ответственности за съемку и публикацию работы систем ПВО.
Власти Крыма связываю нынешнюю информационную атаку с недавним отражением атаки ВСУ в Севастополе, где, по сообщению губернатора Михаила Развожаева, были сбиты четыре беспилотника. В Крыму действует предупреждение о беспилотной опасности.
