{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,12
Динамика за 2 недели
Евро 62,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
12 мая 2017
11 мая 2017
10 мая 2017
12:42  12 мая 2017 0

Минэкономразвития предлагает вчетверо сократить финансирование арктических проектов. Это может серьезно затронуть Ямал

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, надымский мост
Многие инфраструктурные проекты в программе развития Арктики касаются ЯмалаФото: Анна Майорова © URA.RU

Минэкономразвития предложило сократить бюджетное финансирование программы развития Арктики на 2017—2025 годы вчетверо. Вместо 209,7 млрд рублей на развитие Арктики предполагается направить лишь 50,9 млрд.

Из программы планируется исключить строительство ледокола «Лидер», стоимостью около 80 миллиардов рублей, а также некоторые проекты МВД, связанные с обеспечением безопасности в Арктике, проект строительства средств подъема затонувших ядерных объектов и некоторые природоохранные и научные проекты Минприроды.

Новость по теме
На Ямале создадут опорную зону развития Арктики

Часть этих проектов уже фигурирует в других госпрограммах, часть может финансироваться из внебюджетных средств, сообщает РБК со ссылкой на участников правительственного совещания.

Кроме того, источники издания сообщают, что из программы развития Арктики убрана часть инфраструктурных проектов для нефтегазовых компаний. Какие именно это проекты, пока не сообщается.

Ранее правительство ЯНАО сообщало, что 43 из 145 арктических проектов страны реализуется на Ямале. В том числе 35 проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, 6 транспортных, 1 проект рыбной промышленности и 1 — химической.

Пока окружные власти не смогли ответить, есть ли среди исключенных проектов ямальские.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров