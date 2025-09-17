Засуха и ключевая ставка перепишут цены на продукты

Из-за засухи на юге России аграрии могут раньше перейти на торговлю овощами из хранилищ. Цены на часть борщевого набора могут измениться уже в середине октября, рассказал в интервью URA.RU руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. Однако в целом аграрный сезон вышел удачным, и потери из-за погодных аномалий в одной части страны компенсируют благоприятные условия в других, поэтому дефицита фруктов и овощей в этом году не будет, а в следующем снижение ключевой ставки может замедлить продуктовую инфляцию, отметил эксперт.
— Осенью обычно начинают дорожать фрукты и овощи. В этом году летний сезон отметился засухой в южных регионах. Когда ждать изменения ценников в этом году, и насколько он будет выраженным по сравнению с прошлыми годами?
— Погодные аномалии уже становятся нормой. Регионы, где мы традиционно выращиваем основные культуры — зерновые и масличные — становятся по факту зоной рискованного земледелия. То аномальные заморозки, то, наоборот, засуха, то дожди. В этом году из-за жары и отсутствия осадков в южных регионах собрали зерновых в два раза меньше, чем обычно к этому времени.
Из-за ситуации на юге на неделю-две раньше обычного — к середине октября — могут вырасти цены на морковь и лук. Из-за того, что урожая заметно меньше, производители, вероятно, раньше перейдут к поставкам из хранилищ.
С картофелем ситуация лучше. После хайпового майского подорожания, с учетом благоприятной ситуации для сбора урожая и налаженной логистики цены упали почти до уровня прошлого года. И предпосылок для нового всплеска цен нет. Урожай картофеля меньше зависит от засухи на юге, в лидерах по его производству Брянская, Тульская, Нижегородская области, где погодные условия сейчас благоприятствуют его сбору.
По белокочанной капусте, также входящей в борщевой набор, прогноз тоже стабильный. Уборочная кампания в Центральной России — Московской, Калужской, Липецкой областях — идет успешно. Будет умеренный рост цен в пределах инфляции, а возможно, и ниже.
— Как засуха повлияет на урожай зерна?
— По зерну ситуация неоднозначная. С одной стороны, в южных регионах большие сложности — там объявляют чрезвычайное положение, сбор урожая низкий. Но за счет того, что в Центральной России и в Сибири погодные условия благоприятные для сбора, по данным Минсельхоза на 5 сентября собрано уже около 100 млн тонн зерна.
А по итогам сезона ожидается 135 млн тонн. Это очень хороший показатель.
— Значительная часть производства фруктов, включая яблоки, тоже сосредоточена на юге. Стоит ли ждать роста цен на них?
— Производство фруктов все больше переходит из центральной России в Дагестан, Ставропольский край и другие регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, традиционно много их выращивают в Краснодарском крае. Были опасения, что аномальная жара вдобавок к прошлогодним заморозкам в Центральной России приведет к удорожанию яблок. И, с одной стороны, садоводы действительно прогнозируют повышение цен на некоторые сорта до 20-25%. Но с другой, у нас на полках широкий ассортимент, включая продукцию из дружественных стран и недорогие сезонные яблоки, которые сейчас стоят меньше 100 рублей. Поэтому для потребителя повышение пройдет не так заметно — кто-то готов будет покупать более дорогие сорта, а кто-то выберет более дешевые.
— Что будет с ценами на тепличные овощи — огурцы, томаты?
— Россия на 95% обеспечивает себя тепличными овощами. Но может сказаться рост тарифов на энергоносители. Потому что в осенне-зимний период производители огурцов и помидоров используют досветку и обогрев.
— На юге уже приступили к севу озимых, но засуха продолжается. Это отразится на объеме урожая и стоимости зерна?
— В целом по стране посевная озимых идет с опережением. Да, на юге ситуация очень сложная, по официальным данным, запасы влаги в пахотном слое в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье критически малы — менее 40% от средних многолетних значений.
Последствия мы увидим в урожае 2026 года. Все зависит от того, какой будет зима и весна, как они повлияют на состояние озимых.
— Аграрии также указывают на возросшие затраты на посевной материал, ГСМ, удобрения. Насколько подорожало производство в агрокомплексе, и где сильнее всего?
— Затраты каждый год растут в среднем на 20-25%. В этом году в зависимости от сектора сельского хозяйства это минимум 15-18%, максимум — 30-40%. Одни из лидеров — тепличные овощи, о которых я уже сказал. Растут затраты и в животноводстве. Например, у птицеводов 70% расходов — на корма. Из этих сумм 70% идет на зерно, остальное — на добавки, премиксы, ветеринарные препараты и так далее. Кстати, премиксы мы только начинаем производить сами, в основном они импортные, поэтому расходы на них растут с ослаблением рубля.
От затрат на горюче-смазочные материалы аграриям тоже никуда не уйти — нужно посеять, обработать, убрать, перевезти. 25-30% к стоимости ГСМ прибавляется ежегодно, и этот год не исключение. Минеральные удобрения, несмотря на усилия правительства по сдерживанию их цен, дорожают объективно на 15-20% в год, особенно азотные, которые раньше были самыми недорогими, и на которые наибольший спрос.
На стоимость семян влияют курсы валют, потому что они импортные. В России уже есть свои семена, и нельзя сказать, что они плохие, но подходят не для всех регионов. В этом году снизилась урожайность сахарной свеклы — как раз из-за того, что производителям ограничили доступ к импортным семенам. Отечественная сельскохозяйственная генетика только начинает активно развиваться, и на опытных образцах семена дают неплохие показатели, но технологию надо адаптировать к разным регионам, обучать специалистов. А это время, деньги и кадры.
И, конечно, высокая стоимость кредитов. На льготных условиях заемные деньги удается получить не всем. Даже по старым инвестиционным проектам, на которые компании брали кредиты 5-8 лет назад, ставки выросли задним числом. Все это в итоге будет отражено в цене конечного продукта.
— Как подорожание кормов влияет на стоимость мяса птицы?
— Как правило, крупные агрохолдинги вертикально интегрированы и корма производят сами. Это удорожание может быть не таким заметным для них. Кроме того, урожай сейчас в целом по стране хороший, поэтому рост стоимости зерна не должен быть резким. При этом есть потолок покупательской способности населения — выше определенного уровня повышать цены производители не смогут. Люди перестанут покупать курицу, если она будет сопоставима по стоимости со свининой. Это приведет к снижению производства. Поэтому, несмотря на рост себестоимости на 20-25% с начала года, цены на мясо бройлеров в магазинах повысились только на 10-15%. До конца года могут прибавить еще немного, в пределах 5%. В последнее время российские производители наращивают поставки мяса птицы за рубеж — это может дать им возможность за счет более высоких экспортных цен сдерживать рост внутренних.
— Данные Росстата указывают на сокращение поголовья скота и свиней, в частности. Может ли это привести к росту цен на мясо в России?
— По данным Минсельхоза, поголовье крупного рогатого скота и свиней в России из года в год действительно сокращается. Причем, как в малых подсобных и фермерских хозяйствах, так и у крупных производителей. При этом отмечают, что уменьшение поголовья КРС компенсируется ростом надоев, но при этом надо учитывать следующее. Молочное поголовье в России до сих пор остается основным источником мяса говядины, несмотря на рост чисто мясного поголовья. Кроме того, как в промышленном секторе, так и в личных хозяйствах, поголовье имеет огромное значение для сельского уклада жизни. Чем больше голов скота, тем активнее идет развитие смежных отраслей, а с сокращением КРС жизнь из села потихоньку уходит. Кроме того, говядина уникальна по своему составу, свинина и, тем более курица, не заменяют ее. А уже сейчас, к сожалению, говяжье мясо стало скорее роскошью для многих россиян.
Прогноз роста цен на 5-10% до конца года вполне реален. Но здесь та же ситуация, что и с мясом птицы, — все упирается в покупательскую способность населения.
— Правительство работает над бюджетом, в том числе закладывает дополнительные расходы на этот год. В прошлом году был принят ряд решений, включая дополнительные средства аграриям на возмещение процентных ставок. Каких мер сейчас отрасль ждет от кабмина?
— Государственная поддержка в номинальных цифрах остается на уровне прежних лет и даже немного растет, однако ее не хватает. Отраслевые союзы ожидают от правительства расширения льготного кредитования, чтобы оно было действительно доступным и массовым. А также адресных субсидий на проведение сева озимых засушливых районах. Это помогло бы им с покупкой топлива, оплатой электроэнергии для орошения, потому что без мелиорации там сейчас никак.
— Кроме финансовых инструментов, что еще может поддержать отрасль? Может быть, ограничения на экспорт топлива?
— Ограничения на экспорт — это палка о двух концах. Здесь должна быть взвешенная позиция с учетом всех рисков. Можно таким образом снизить давление на цены внутри страны, но ударить по нефтяникам и бюджету. Нефтяные компании сократят производство ГСМ, а казна недополучит деньги, из-за чего у правительства будет меньше возможностей выделять средства тому же сельскому хозяйству на субсидирование процентных ставок.
— ЦБ постепенно снижает ключевую ставку, и ожидается, что регулятор продолжит смягчать денежно-кредитную политику. Окажет ли это влияние на расходы АПК и на стоимость продуктов?
— Темпы роста цен должны замедлиться. Но эффект от снижения ставки почувствуется не сразу, а с задержкой не менее полугода. Все, что можно было купить в кредит, аграрии уже купили по высоким ставкам. И теперь им нужно получить отдачу после сбора урожая, которая пойдет, в том числе на погашение этих кредитов. Правительство может поддержать отрасль рефинансированием ранее полученных дорогих займов. Если с повышением ключевой ставки уже взятые кредиты стали дороже, то теперь логично будет пересмотреть условия в обратную сторону.
