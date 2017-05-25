00:44 25 мая 2017 0

Обращение женщин к оппозиционеру появилось на YouTube Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские феминистки записали видеообращение к Алексею Навальному, в котором призвали политика уделять больше внимания «женской» повестке.

По мнению девушек, представители Навального, в первую очередь глава его предвыборного штаба Леонид Волков, совершенно не умеют работать с женской аудиторией. А игнорирование женских проблем и интересов может привести к «политическому самоубийству», отмечает портал «ГоворитМосква».

Феминистки призывают Навального бороться с сексуальным и домашним насилием, привлекать к ответственности отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов, защищать права ЛГБТ, вовлекать женщин в публичную политику и убрать запрещенные для женщин профессии.

Ролик, опубликованный на канале YouTube, за сутки набрал более 24 тысяч просмотров.

Как уточняет «Русская служба ВВС», Навальный не ответил на вопросы, заданные в видеообращении.