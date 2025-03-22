Российский артист Shaman (Ярослав Дронов) будет представлять страну на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Что это за конкурс и когда он пройдет — в материале URA.RU.
Что такое «Интервидение»
Инициатива
В ноябре 2023 года Министерство культуры Российской Федерации предложило идею организации музыкального конкурса, который станет аналогом известного «Евровидения». Ему дали название «ИнтерВидение». В дополнение к этому ведомство также выдвинуло предложение о создании новой кинематографической премии и проведении Евразийского фестиваля.
В пользу развития конкурса «Интервидение» и других культурных проектов выступил Китай. Российский лидер Владимир Путин заявил, что Пекин является ключевым партнером этого проекта.
Почему конкурс назвали «Интервидение»
Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что первоначальное наименование конкурса было «ЕвразияВидение+». Однако Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала», предложил рабочее название «ИнтерВидение», и оно прижилось.
Утверждение конкурса
Владимир Путин 3 февраля 2025 года издал указ о проведении международного музыкального фестиваля «Интервидение-2025» для «дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества». «Интервидение» пройдет в Москве и Московской области.
В качестве председателя организационного комитета был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. А должность председателя наблюдательного совета занял первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.
Кто приедет на «Интервидение»
Планируется, что мероприятие состоится в сентябре и соберет представителей из более 20 стран, в том числе из всех государств, входящих в БРИКС. От каждой страны участником станет исполнитель, завоевавший популярность на национальной сцене, с треком, который находится на высоких строчках национальных музыкальных чартов. Ожидается, что к 2026 году география конкурса значительно расширится.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высказал мнение, что предстоящий конкурс обещает стать одним из ведущих культурных мероприятий 2025 года. Он уточнил, что в международном конкурсе принимают участие такие страны, как Китай, Бразилия, государства СНГ (Азербайджан, Беларусь и Кыргызстан) и Белоруссия. По его словам, наличие таких участников значительно повышает шансы конкурса на успех.
Кто представит Россию
По информации от источника, знакомого с данной ситуацией, Ярослав Дронов, который широко известен под псевдонимом Shaman, будет представлять Россию на международной музыкальной арене конкурса «Интервидение». Россия последовательно выступает за то, чтобы сферы спорта и культурного взаимодействия оставались вне политических разногласий. Международные музыкальные конкурсы, в свою очередь, предоставляют уникальную платформу для знакомства с культурными традициями разнообразных народов.
Концепция конкурса
Концепция «Интервидения» основана на идеях, зародившихся еще во времена Советского Союза, и является брендом, который планируется развивать и укреплять. В отличие от «Евровидения», чья репутация была подорвана, «Интервидение» нацелено на поддержание и укрепление международных культурных связей, при этом уделяя особое внимание уважению культурного суверенитета стран-участниц.
Сколько средств выделили на «Интервидение-2025»
Российское правительство выделило 750 тысяч рублей на организацию и проведение музыкального конкурса под названием «Интервидение». Министерство иностранных дел РФ должно предоставить отчет об использовании выделенных финансовых средств, сроком до 1 февраля 2026 года.
«Интервидение» проводили еще в СССР
История конкурса «Интервидение» охватывает несколько десятилетий и включает в себя множество значимых событий. Она началась с международного телевизионного конкурса эстрадной песни «Золотой ключ» в Чехословакии в 1965, который проходил ежегодно до 1968 года.
Официальное название «Интервидение» было принято только в 1977 году в Сопоте (Польша). Тогда участвовали 11 стран, победила Гелена Вондрачкова из Чехословакии. Участвующие государства: Союз Советских Социалистических Республик, Венгрия, Болгария, Куба, Испания, Чехословакия, Финляндия, Югославия, Германская Демократическая Республика, Польша и Румыния. Конкурсы проводились три раза до 1980 года.
В 1981-1982 конкурс не проводился из-за политических событий в Польше. К лету 1980 года в Гданьске произошла массовая забастовка тысяч рабочих, которые объединились под эгидой движения «Солидарность». В ответ на растущее недовольство в 1981 году польские власти объявили военное положение. На улицах городов появились танки и вооруженные силы. В связи с этими событиями традиционный конкурс в Сопоте был отменен.
В 1983 году конкурс был организован в семи различных городах, в том числе Тампере, Москве, Варшаве, Софии и Праге, причем последний город дважды принимал участников, включая финал. Збигнев Водецкий из Польши стал победителем этого мероприятия. В 1984 году мероприятие снова превратилось в музыкальный фестиваль, который проходил в Сопоте.
В 1985-2007 годах с развалом стран социалистического блока прекращает свое существование проект «Интервидение». Уже в 2008 году в Сочи (Россия) состоялся конкурс «Пять звезд. Интервидение», где победителем стала Тахмина Ниязова из Таджикистана.
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