Соседов высказался о SHAMAN, собравшемся на «Интервидение»

Певец SHAMAN (наст. имя — Ярослав Дронов) — отличная кандидатура для того, чтобы представить Россию на грядущем международном конкурсе «Интервидение». Об этом в разговоре с URA.RU заявил музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов после оглашения новости.
«Ну что ж, отличная кандидатура! Кто бы сомневался! Если Россия организует международный конкурс, то она должна показать, какого художественного уровня и мастерства должны быть все его участники. SHAMAN вполне способен показать высокий международный класс и показать композицию — яркую, хитовую, сложную мелодически и ритмически, а главное — содержательную, наполненную глубоким смыслом», — убежден Соседов.
Пока что неизвестно, с какой композицией выступит Ярослав 20 сентября в Москве. Эксперты убеждены, что артист напишет себе хит сам и не будет «примерять на себя чужую куртку». Это даст Дронову конкурентное преимущество.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, SHAMAN признан наиболее популярным эстрадным исполнителем 2024 года среди певцов. «Интервидение» призвано стать одним из ключевых событий 2025 года для дальнейшего развития международного сотрудничества. Конкурс выступит платформой для демонстрации взаимного уважения традиций и духовно-нравственных ценностей, познакомит зрителей с национальной идентичностью и культурным многообразием стран-участниц.
Указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» был подписан Владимиром Путиным 3 февраля 2025 года.
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