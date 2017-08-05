Возле бассейна одного из отелей в Греции, где отдыхает российская звезда журнала Playboy Мария Лиман, произошел инцидент, удививший красавицу.
На своей страничке в Instagram девушка выложила фото в откровенном купальнике и соблазнительной позе. При этом, рядом с моделью Playboy нет ни одного человека.
Сама Лиман отшучивается перед подписчиками, что местные красотки просто не выдержали конкуренции.
«Пришла. Легла. И все люди разбежались», — пишет под снимком Лиман.
Поклонники высоко оценили снимок, осыпав девушку множеством комплиментов.