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17 октября 2017
18:52  17 октября 2017 0

В Госдуме хотят придать венчанию юридическую силу

Свадебные замки на решетке пешеходного моста в историческом сквере. Екатеринбург, замки, свадьба, любовь
Влюбленные пары смогут обойтись баз ЗАГСовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Госдумы Владимир Сысоев собирается юридически уравнять церковное венчание с браком, зарегистрированным в ЗАГСе. Парламентарий готовит соответствующие поправки в Семейный Кодекс.

Сысоев заявил RT, что россияне, совершившие венчание, должны иметь равные права и обязанности с людьми, которые поженились в ЗАГСе. Например, при дележе имущества. Таким образом депутат собирается вернуть традиционный брак, который был до революции.

«У нас верующих очень много, а православие — самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в ЗАГСе. Предлагаю сделать дополнения в Семейный Кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями», — сказал Сысоев.

Ранее депутат Елена Мизулина обратила внимание на интерес молодых пар к венчанию.

Виктор Дорофеев
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