В Госдуме хотят придать венчанию юридическую силу

Депутат Госдумы Владимир Сысоев собирается юридически уравнять церковное венчание с браком, зарегистрированным в ЗАГСе. Парламентарий готовит соответствующие поправки в Семейный Кодекс.
Сысоев заявил RT, что россияне, совершившие венчание, должны иметь равные права и обязанности с людьми, которые поженились в ЗАГСе. Например, при дележе имущества. Таким образом депутат собирается вернуть традиционный брак, который был до революции.
«У нас верующих очень много, а православие — самая большая конфессия в России. У нас есть акты венчания, которые многим заменяют регистрацию в ЗАГСе. Предлагаю сделать дополнения в Семейный Кодекс, признающие юридический статус венчания со всеми обязанностями», — сказал Сысоев.
Ранее депутат Елена Мизулина обратила внимание на интерес молодых пар к венчанию.