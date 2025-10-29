В России объявили в международный розыск основательницу Meduza* Тимченко**

Галину Тимченко** объявили в международный розыск, сообщили в СК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении основательницы Meduza (включен в реестр иноагентов в РФ, признан нежелательной организацией) Галины Тимченко (включена Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемой в организации деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Об этом Следственный комитет РФ. В настоящий момент Тимченко объявлена в международный розыск.

«Следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Тимченко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает ГСУ СК России по Москве.

Следствие выявило, что в сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко размещала в интернете видео с призывом граждан к участию деятельности в нежелательных организациях. Следствие получило соответствующие доказательства. Тимченко заочно избрали меру в виде заключения под стражу. Дело Тимченко передано в суд для рассмотрения по существу.

