В России объявили в международный розыск основательницу Meduza* Тимченко**
Галину Тимченко** объявили в международный розыск, сообщили в СК РФ
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении основательницы Meduza (включен в реестр иноагентов в РФ, признан нежелательной организацией) Галины Тимченко (включена Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемой в организации деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России. Об этом Следственный комитет РФ. В настоящий момент Тимченко объявлена в международный розыск.
«Следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении Тимченко заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает ГСУ СК России по Москве.
Следствие выявило, что в сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко размещала в интернете видео с призывом граждан к участию деятельности в нежелательных организациях. Следствие получило соответствующие доказательства. Тимченко заочно избрали меру в виде заключения под стражу. Дело Тимченко передано в суд для рассмотрения по существу.
Вопросы уголовного преследования по обвинению в совершении тяжких преступлений, таких как организация деятельности нежелательных организаций или получение взяток, в последнее время становятся предметом внимания российских правоохранительных органов. Ранее в Челябинске в суд было передано дело бывшего заместителя директора МКУ «Городская среда» Светланы Довженко, обвиняемой в получении взяток за незаконное размещение торговых объектов.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией
** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента
