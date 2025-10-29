Мишустин сообщил, что поставки энергоресурсов в РФ должны вестись бесперебойно

Мишустин привел слова Путина о том, что сфера энергетики является ключевым направлением Фото: Роман Наумов © URA.RU

Поставки энергоресурсов на территории России должны осуществляться без перебоев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочей встрече с главой «РусГидро» Виктором Хмариным.

«Поставки энергоресурсов должны в стране вестись бесперебойно», — сказал Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Премьер-министр также привел словам президента России Владимира Путина о том, что современная энергетика является важным направлением. Глава российского государства подчеркивал, что развитие этой сферы способствует росту экономики, соцсферы и повышает благосостояние россиян.

