Общество

Мишустин сообщил, что поставки энергоресурсов в РФ должны вестись бесперебойно

29 октября 2025 в 15:38
Мишустин привел слова Путина о том, что сфера энергетики является ключевым направлением

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Поставки энергоресурсов на территории России должны осуществляться без перебоев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на рабочей встрече с главой «РусГидро» Виктором Хмариным.

«Поставки энергоресурсов должны в стране вестись бесперебойно», — сказал Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Премьер-министр также привел словам президента России Владимира Путина о том, что современная энергетика является важным направлением. Глава российского государства подчеркивал, что развитие этой сферы способствует росту экономики, соцсферы и повышает благосостояние россиян.

Мишустин также отметил особую роль «РусГидро» в таких областях, как строительство и обеспечение работ гидро и тепло электростанций. Кроме того, председатель правительства РФ посоветовал Хмарину и дальше развивать рабочую инфраструктуру, чтобы компания могла развивать технологический суверенитет.

