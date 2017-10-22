Строители немного промахнулись с объектом
В Кургане появился новый пешеходный переход по улице Пролетарской, который сразу же вызвал критику горожан в соцсетях.
Как видно на снимке, переход начинается от придорожного газона и упирается в газон на другой стороне проезжей части. «Это нормально, и от этого становится еще страшнее», — пишет Fear Me. По мнению другого пользователя — Евгения Уткина, зимой горожанам придется сначала преодолеть сугроб в полметра, а уже потом выползать на переход. «Все для людей», — с сарказмом подметил Иван Галаганов.
Переход сделали «как смогли»
Напомним, что в середине сентября подобный случай произошел в Екатеринбурге, когда жителей города возмутил переход на главной площади столицы Среднего Урала.