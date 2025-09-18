В России рассматривается перевод ЖКХ под госуправление

Глава Минстроя отметил возможность возвращения госуправления в ЖКХ
В сфере ЖКХ нужно создать эффективное хозяйство, заявил Файзуллин
В сфере ЖКХ нужно создать эффективное хозяйство, заявил Файзуллин

Существует возможность возвращения элементов государственного управления в жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.

«В наших рекомендациях министерства именно такие предложения отрабатываем. А это именно госуправление», — передает слова Файзуллина «Интерфакс». Он добавил о необходимости создания эффективной системы управления с перекрестной работой компаний.

По словам министра, ведомство меняет подходы к концессиям, отдавая предпочтение компаниям, работающим с объектами в разных муниципалитетах. Файзуллин пояснил, что это может означать возврат к советской системе с созданием областных водоканалов, что позволит обеспечить квалифицированные кадры и полное понимание системы водоснабжения.

Как отметил глава Минстроя, в крупных городах работа с частными управляющими компаниями и постепенный переход на госуправление являются вынужденной мерой. По его словам, министерство уже готовит соответствующие рекомендации по внедрению элементов государственного планирования в ЖКХ.

