В России рассматривается перевод ЖКХ под госуправление

Существует возможность возвращения элементов государственного управления в жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«В наших рекомендациях министерства именно такие предложения отрабатываем. А это именно госуправление», — передает слова Файзуллина «Интерфакс». Он добавил о необходимости создания эффективной системы управления с перекрестной работой компаний.
По словам министра, ведомство меняет подходы к концессиям, отдавая предпочтение компаниям, работающим с объектами в разных муниципалитетах. Файзуллин пояснил, что это может означать возврат к советской системе с созданием областных водоканалов, что позволит обеспечить квалифицированные кадры и полное понимание системы водоснабжения.
Как отметил глава Минстроя, в крупных городах работа с частными управляющими компаниями и постепенный переход на госуправление являются вынужденной мерой. По его словам, министерство уже готовит соответствующие рекомендации по внедрению элементов государственного планирования в ЖКХ.
