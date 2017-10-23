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Главные новости Пермского края
19:51  23 октября 2017 3

Шокированный пермский губернатор призвал учителей ответить за пьяных детей

Виды Екатеринбурга, вино, подростки, компания, спиртное, алкоголь, дети
Пьющих подростков планируют увлечь спортомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников на совещении в правительстве по вопросу алкоголизации населения региона поручил активно вовлекать в спорт, искусство и общественную деятельность подростков, которых ловили на употреблении алкоголя. Также губернатор отметил, что пьяные дети — это недоработка учителей.

Главный психиатр-нарколог минздрава Пермского края Лариса Юркова рассказала Решетникову о проблемах пьянства среди детей. По ее словам, в 2017 году зафиксировано 35 случаев отравления алкоголем среди несовершеннолетних. «Самый младший из пострадавших, не считая годовалого малыша, употребившего спиртное по ошибке, это семилетний мальчик, выпивший с целью алкогольного опьянения», — рассказал медик шокирующий факт. Причиной этого Юркова назвала то, что детям элементарно нечем занять свой досуг.

В ответ губернатор поручил правительству адресно отрабатывать проблему с каждым ребенком, который был замечен пьяным. Для этого он предложил в первую очередь вовлекать в спорт, искусство и общественную деятельность именно таких детей. Кроме того, Решетников заметил, что ответственность за пьянство школьников лежит в том числе и на учителях. «Педагоги должны в том числе нести ответственность за пьющих учеников. Если они так воспитывают детей, что они потом выпивают, может, им стоит заняться чем-то другим?» — задался вопросом глава региона. Губернатор заметил, что сейчас зарплаты у учителей хорошие, поэтому и требовать с них будут соответственно.

Анна Белкина
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