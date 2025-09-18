Сегодня состоялась церемония официального вступления в должность губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. И почти сразу же вышел указ губернатора о смене сенатора Пермского края в Совете Федерации. Андрея Климова, который представлял интересы региона в верхней палате парламента с 2012 года, сменит Вячеслав Григорьев — заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Что известно о пермском политике, перешедшем на федеральный уровень — в материале URA.RU.
Детство и образование
Вячеслав Григорьев родился в 1968 году в городе Карталы Челябинской области в семье военнослужащего. По окончании школы он закончил Пермский военный институт ракетных войск, а затем, с 1990 по 2002 год служил в ракетной дивизии и закончил службу в должности начальника штаба ракетного полка. Имеет звание подполковника запаса.
Карьера на «гражданке»
С 2002 по 2004 год Вячеслав Григорьев был первым заместителем главы администрации ЗАТО Звездный. В советские годы это был закрытый военный городок Пермь-76, а в 1992 году он получил статус ЗАТО: закрытое административно-территориальное образование. Особый статус был отменен после того, как в 2002 году ракетная дивизия была сокращена, а в 2007 году ее расформировали. Статус дивизии был связан с дислокацией ракетных войск стратегического назначения. С 2006 по 2010 год Григорьев был заместителем директора ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс».
Пермская городская Дума
В 2006 году Григорьев был избран депутатом Пермской городской Думы по одномандатному округу, в 2011 году переизбрался и стал председателем комитета по городскому хозяйству. В 2016 году он избирается депутатом Пермской городской думы уже по партийным спискам реготделения «Единой России» и сохраняет должность председателя комитета по городскому хозяйству.
Законодательное собрание Прикамья
С 2020 по 2021 год Вячеслав Григорьев — депутат Законодательного Собрания Пермского края, член комитета по государственной политике и местному самоуправлению. Округ для новоиспеченного депутата освободился после лишения депутатского мандата Егора Заворохина — исполнительного директора завода имени Дзержинского (ЗиД), который был признан виновным в присвоении и растрате, и покушении на мошенничество.
В сентябре 2021 года Григорьев вновь был избран депутатом Законодательного Собрания Пермского края, но уже по списку от регионального отделения «Единой России». Он стал первым заместителем председателя заксобрания.
Партработа в «Единой России»
Вячеслав Григорьев вступил в партию «Единая Россия» в 2004 году. С 2013 по 2017 год был временно исполняющим обязанности руководителя регионального исполкома, а с 2017 по 2018 год — его руководителем. В 2018 году он был избран секретарем регионального отделения партии. А с 2023 года, когда секретарем реготделения избрали губернатора Дмитрия Махонина, Григорьев стал его заместителем.
