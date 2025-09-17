17 сентября 2025

Московские киношники судятся с пермскими властями за деньги

Создатели фильма «Аэропорт» взыскивают в пермского минкульта 16 млн рублей
Продюсерский центр «Клевафильм», который снимал в Пермском крае ленту «Аэропорт», требует с регионального министерства культуры более 16 млн рублей. Продюсеры на съемки получили из пермского бюджета субсидию в 8,5 млн рублей, но фактические затраты, которые попадают под условия рибейта, оказались больше. Поэтому компания запросила еще денег, а получив отказ, подала в суд.

«Заявитель признан победителем конкурсного отбора второго этапа с установлением размера субсидии — 8 555 220,65 рубля. Не согласившись с размером представленной субсидии, общество направило в адрес министерства претензионное письмо с требованием об изменении общего объема субсидии. В обоснование заявитель указывает на неправомерное предоставление субсидии в меньшем объеме, чем было положено исходя из фактически понесенных затрат на создание фильма, просит обязать Министерство устранить допущенные нарушения прав общества путем предоставления из бюджета Пермского края недостающей суммы субсидии в размере 16 043 450, 35 рубля», — говорится в материалах дела, которое рассматривал Арбитражный суд Пермского края.

В итоге разбирательств суд отказал московской кинокомпании в иске. Но продюсерский центр решил обжаловать это решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Тот начнет рассмотрение дела в октябре.

Как ранее рассказывало URA.RU, по инициативе губернатора Пермского края Дмитрий Махонина кинокомпании, которые снимают фильмы в Прикамье, могут получить из регионального бюджета рибейт — субсидию для покрытия ряда затрат. В 2024 году в крае на эти цели выделили более 75 млн рублей. Часть из них — 8,5 млн — досталась компании «Клевафильм» для создания ленты «Аэропорт» с Романом Курцыным в главной роли. Съемки в Перми проходили летом 2024 года. Сам фильм в прокат пока не вышел.

