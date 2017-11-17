В год столетия революции курганский депутат повесил на своем доме флаг Российской империи

11:05 17 ноября 2017 0

Флаг удивляет всех гостей села Фото читателя URA.RU

Депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков во дворе своего нового дома в Частоозерье установил флаг Российской империи. Фотографией с «URA.RU» поделился гость села, который захотел сохранить свое имя в тайне.

В новый дом Дмитрий Ильтяков переехал недавно Фото читателя URA.RU

«Все, кто приезжают, удивляются. Говорят, что Ильтяковы основали тут собственную империю», — рассказал собеседник агентства. В Частоозерье, напомним, расположен мясоперерабатывающий завод «Велес», который Дмитрий Ильтяков основал совместно со своим старшим братом Александром — депутатом Государственной думы.

Получить комментарий у Дмитрия Ильтякова не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.