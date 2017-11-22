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22 ноября 2017
17:58  22 ноября 2017 0

Новым ректором вуза в Екатеринбурге выбрали бывшего вице-премьера Пермского края

Ольга Ковтун Пермь
У Ковтун большой опыт работы на руководящих должностяхФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов сообщил об избрании нового ректора Уральского государственного медицинского университета.

Высокий пост по результатам выборов заняла Ольга Ковтун. Об этом на своей страничке в соцсети «Фейсбук» сообщил пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков. Ковтун получила статус и. о. ректора вуза 1 сентября после того, как бывший ректор Сергей Кутепов покинул свой пост. Соперником Ковтун на выборах был председатель наблюдательного совета АНО «Клинический Институт Мозга» Андрей Белкин.

В своей предвыборной программе Ковтун заявляла о намерении сформировать новую корпоративную культуру в учебном учреждении, создать кадровый резерв и внедрять современные компьютерные технологии.

Ранее «URA.RU» писало о неоднократном перенесении выборов ректора. Изначально они должны были состояться еще в конце 2016 года, позже их перенесли на весну 2017 года, а после — на осень. По факту процедура избрания нового ректора прошла 22 ноября.

Ольга Ковтун окончила Свердловский медицинский институт, является доктором наук, профессором, заслуженным врачом РФ. С 1999 года она занимала пост заместителя министра здравоохранения Свердловской области, а с 2006 года — должность советника заместителя председателя правительства региона по социальной политике. С 2015 года Ковтун работала в должности министра здравоохранения Пермского края, в начале 2015 года стала вице-премьером, курирующим социальный блок. А в конце августа 2016 года — перед самыми выборами в Госдуму, Заксобрание и Пермскую гордуму она внезапно уволилась.

В бытность ее министром здравоохранения Прикамья в столице края прошел митинг, участники которого требовали отставки Ковтун «за развал пермской медицины»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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