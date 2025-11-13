«В детей сатана вселяется через осатаневших взрослых»: Корчевников обрушился с резкой критикой на пермяков

Бориса Корчевникова возмутили мероприятий, прошедшие в ряде городов РФ по случаю западного праздника Фото: Илья Московец © URA.RU

Телеведущий и гендиректор канала «Спас» Борис Корчевников в резкой форме выразил свое недовольство по поводу ряда мероприятий, связанных с Хэллоуином, которые прошли в российских городах, в том числе в Перми. В своем telegram-канале он опубликовал фото и видео с детьми в маскарадных костюмах.

Корчевников упомянул мероприятие в одном из пермских ТЦ, где ученицы модельной школы участвовали в фотосессии и показе тематических костюмов. Телеведущий назвал такие события «адскими утренниками»*. «Во всегда открытых детей сатана вселяется через осатаневших взрослых и через зашифрованное обычное зло — например, через злые игрушки, типа Лабубу и прочих уродов, через детские магические игры вроде популярных теперь детских карт таро или разных наборов „Маленьких ведьмочек“», — пояснил свою позицию телеведущий.

По мнению Корчевникова, «вбесовление» и детей, и взрослых происходит одинаково. «Через балы сатаны — „Хелуины“, „ночи Велеса“ и тому подобное», — добавил он. По словам медиаменеджера, фото и видео с мероприятий ему присылали родители и неравнодушные люди.

URA.RU выяснило, что на кадрах из Перми — фотосессия под названием «Страшно Красивые». В ней участвовали ученицы одной из городских модельных школ. В соцсетях можно найти пост мамы одной из моделей, где она называет дочь «моя маленькая вампирша» и благодарит организаторов за результат.