Курганская пенсионерка не поверила полиции и отдала мошенникам миллион

Пенсионерка из Кургана отдала мошенникам миллион, проигнорировав полицию Фото: Илья Московец © URA.RU

Жительница Кургана, несмотря на предупреждения полицейских, перевела мошенникам почти миллион рублей личных сбережений. Аферисты убедили 75-летнюю женщину, что она должна «удалить основной счет», а правоохранителям она заявила, что действует по собственному желанию. Об этом сообщает полиция Курганской области.

«Женщина обратилась в банковское учреждение, где работники объяснили ей, что для снятия большой суммы необходимо подать заявку и вызвали полицию. Прибывшие полицейские провели с пожилой жениной профилактическую беседу, рассказали ей о мошенниках. Стражи порядка расспросили гражданку, для чего ей необходима такая большая сумма денег, на что получили уверенный ответ о причине снятия накоплений. Пенсионерка убедила правоохранителей и банковских работников, что закрывает вклад в банке по собственному решению и никогда не общалась с мошенниками», — говорится в сообщении полиции в telegram-канале «Полиция Курганской области».





По информации ведомства, история началась в середине октября, когда пенсионерке позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками правоохранительных структур, запугали ее. Позже аферисты убедили женщину снять почти все накопления для «удаления основного счета». Однако после того, как ей не удалось снять крупную сумму в банкомате и сотрудники банка вызвали полицию, женщина все равно не отказалась от своего плана. Через несколько дней она сняла свои накопления и перевела аферистам 980 тысяч рублей. Поняла она, что ее обманули, только после очередного звонка от мошенников.

Продолжение после рекламы



