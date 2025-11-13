Пермяк несколько раз ударил ножом пассажира трамвая в Ростове
14 ноября 2025 в 00:29
По словам очевидцев, ударов было несколько
Фото: Стас Этвеш © URA.RU
В Ростове задержали мужчину, который ножом ранил пассажира трамвая. По данным местной транспортной полиции, нападавшим оказался житель Перми.
«Полицейские задержали мужчину, который ножом ранил пассажира трамвая. 47-летний житель Перми поссорился с пострадавшим и ударил лезвием», — со ссылкой на информацию правоохранителей передает telegram-канал Don Mash.
Потерпевший — 38-летний местный житель — сейчас в реанимации. Инцидент произошел днем 13 ноября возле жд-вокзала при большом количестве свидетелей. По факту происшествия проводится проверка.
