Пермяк несколько раз ударил ножом пассажира трамвая в Ростове

В Ростове задержали мужчину, который ножом ранил пассажира трамвая. По данным местной транспортной полиции, нападавшим оказался житель Перми.

«Полицейские задержали мужчину, который ножом ранил пассажира трамвая. 47-летний житель Перми поссорился с пострадавшим и ударил лезвием», — со ссылкой на информацию правоохранителей передает telegram-канал Don Mash.