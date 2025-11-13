Уролог раскрыл причины импотенции у мужчин

По мнению Пушкаря, доступность еды вляиет на мужскую потенцию Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Внезапное возникновение импотенции у мужчин невозможно, так как острой эректильной дисфункции не существует. Однако снижение эрекции может случиться в результате стресса, тревоги или депрессии. Об этом рассказал академик РАН, главный специалист-уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

«Нельзя враз стать импотентом, поскольку „острой эректильной дисфункции не бывает. Бывает психогенная эректильная дисфункция“, — сказал Пушкарь в беседе с радио Sputnik. Под этим понятием врачи нередко имеют в виду такие факторы, как высокий стресс, тревогу и депрессию.