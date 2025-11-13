Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Уролог раскрыл причины импотенции у мужчин

Врач-уролог Пушкарь: стресс, тревога или депрессия влияют на мужскую потенцию
13 ноября 2025 в 23:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По мнению Пушкаря, доступность еды вляиет на мужскую потенцию

По мнению Пушкаря, доступность еды вляиет на мужскую потенцию

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Внезапное возникновение импотенции у мужчин невозможно, так как острой эректильной дисфункции не существует. Однако снижение эрекции может случиться в результате стресса, тревоги или депрессии. Об этом рассказал академик РАН, главный специалист-уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

«Нельзя враз стать импотентом, поскольку „острой эректильной дисфункции не бывает. Бывает психогенная эректильная дисфункция“, — сказал Пушкарь в беседе с радио Sputnik. Под этим понятием врачи нередко имеют в виду такие факторы, как высокий стресс, тревогу и депрессию.

По его словам, рано или поздно все мужчины столкнутся с нарушением эрекции. Причина этого кроется в противоречиях современного образа жизни: с одной стороны, темп жизни ускорился, с другой — в некоторых аспектах он, напротив, замедлился. Например, сейчас доступ к пище стал проще, а ее количество увеличилось, и это можно считать негативным фактором, влияющим на мужскую потенцию, считает специалист-уролог.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал