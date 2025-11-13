В районах Донецка произошло массовое отключение света
13 ноября 2025 в 23:58
В Ворошиловском и Киевском районах произошло автоматическое отключение 22 трансформаторных подстанций. В результате без электроснабжения остались 3100 абонентов. В настоящее время специалисты осуществляют мероприятия по восстановлению подачи электроэнергии. Об этом сообщил глава муниципального образования Донецкого городского округа Алексей Кулемзин.
