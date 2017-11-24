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Главные новости Курганской области
12:25  24 ноября 2017 0

Молодежь из «Курганской генерирующей компании» будет бороться за премию главы города

Экскурсия на Курганскую ТЭЦ, тэц курган
Курганцы считают работу в «Курганской гернерирущей компании» престижнойФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Самых талантливых сотрудников ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК) выдвинут на премию главы Кургана «Трудящаяся молодежь», сообщили в пресс-службе компании.

Денис Грачев считает престижной профессию инженера
Фото пресс-службы КГК

Среди возможных претендентов — Денис Грачев, инженер группы по организации ремонта и наладки оборудования «Тепловые сети» (структурное подразделение КГК). «Классическое инженерное образование еще с советского времени известно во всём мире и ценится именно за то, что люди, получившие его, умеют комплексно решать проблемы, находить креативный подход и смотреть на ситуации с высоты», — считает Денис.

Денис трудится над проектно-сметной документацией, работает над проектами и технологическими картами. Одним из важных направлений является учет максимально рационального использования новейших разработок и технологий (строительные машины и механизмы, различные приспособления, инновационные методики выполнения работ).

«Офис — это скучно», — говорит Александр Дерябин
Фото пресс-службы КГК

Другая кандидатура — Александр Дерябин. Он пришел на работу в энергокомпанию простым слесарем второго разряда, а теперь уже стал мастером службы Октябрьского ремонтно-эксплуатационного района «Тепловые сети» (структурное подразделение КГК). «Офис — это скучно, — говорит Александр. — Поначалу работа казалась очень сложной, но в моем коллективе оказались отзывчивые и доброжелательные люди, поэтому я быстро освоился и сегодня сам принимаю учеников». Главное кредо в жизни Александра — делать все на совесть «Люди на нас надеются, поэтому работать плохо просто совесть не позволяет», — признает мастер.

Курганская ТЭЦ — одно из самых «молодых» предприятий региона, около четверти всего персонала — это люди в возрасте до 35 лет. Среди них — 30-летний электросварщик ручной сварки шестого разряда цеха централизованного ремонта Захаров Максим. В 2014 году он получил удостоверение национального агентства контроля сварки.

Претензий к работе Максима Захарова не было никогда
Фото пресс-службы КГК

Претензий к работе Максима не было никогда, ведь он, по словам главного сварщика Андрея Охохонина, всегда был в хорошем смысле слова «упертым». «На наших плечах лежит весь город», — скромно объясняет свое трудолюбие Максим.

Также на премию главы Кургана может претендовать Александр Тюкачев, который работает в ООО «Кургантехэнерго» с 2014 года. Начинал как слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, зарекомендовал себя как высококвалифицированный работник. А ведь Александру всего 22 года, отмечает его наставник Андрей Охохонин.

Сварщику шестого разряда Александру приходится продолжительное время работать в замкнутых, темных, тесных помещениях в одной и той же неудобной позиции. Потолочные швы в замкнутых пространствах требует особого мастерства. «Иначе как виртуозом его не назовешь», — отмечают коллеги.

Александр Тюкачев стал третьим в конкурсе «Лучший по профессии»
Фото пресс-службы КГК

Не забывает Александр и постоянно совершенствовать свои навыки. Наравне со старожилами предприятия участвовал в областном конкурсе «Лучший по профессии», где в номинации «сварщик» занял третье место. «Мне нравится то, что я работаю в теплоэнергетике, эта отрасль важна для нашего города, нашей страны», — говорит Максим Захаров.

Все претенденты не раз получали благодарности от руководства энергокомпании. А некоторые были отмечены и другими поощрениями.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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