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01 февраля 2018
31 января 2018
30 января 2018
12:50  01 февраля 2018 2

Тюменские студенты торговали наркотиками под руководством старосты

Клипарты и адресники. Сургут, спайс, фскн, героин, наркотики, соли
Студенты продавали синтетические наркотики через ИнтернетФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Тюмени пройдет судебный процесс над 16-летними студентами, которые торговали наркотиками под руководством своего старосты. Юным наркоторговцам грозит до 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, первокурсники нефтегазового колледжа начали торговать «синтетикой» по предложению совершеннолетнего старосты своей группы. Подростки выполняли роли курьеров: раскладывали наркотики по тайникам, после чего сообщали адреса закладок своему главарю. В ноябре 2017 года сотрудники ППС задержали одного из участников группы при попытке откопать занесенную снегом закладку. Позже юноша сообщил полицейским места других точек хранения. В общей сложности по делу было изъято более 12 граммов запрещенных веществ.

«Прокуратура Ленинского округа Тюмени утвердила в отношении пяти студентов обвинительные заключения и направила материалы дел в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Им грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что в СИЗО отправлен только создатель шайки — староста. Студенты находятся под подпиской о невыезде. Свою вину они полностью признали и раскаялись в содеянном.

Ранее «URA.RU» опубликовало исповедь бывшего наркоторговца. Молодой человек на условиях полной анонимности рассказал о жизни российских торговцев запрещенными веществами и открыл некоторые секреты транспортировки наркотиков.

Сергей Макеев
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