Тюменская область может стать началом нового «Великого шелкового пути» — то есть, продвижения китайских промышленных компаний вглубь сибирского нефтегазового плацдарма. В этом году делегация из КНР впервые приняла участие в промышленно-энергетическом форуме TNF, представив свою кабельную и буровую продукцию на собственном стенде. Планами, идеями и впечатлениями с URA.RU поделилась представитель китайской компании Geo-Vista Хон Лю.
Госпожа Лю, вы впервые в Сибири. Далековато от Китая, хотя и налажена логистика между нашими странами. Неужели действительно есть смысл так далеко вывозить такие сложные технологии?
Наши технологии очень нужны, мы в этом уверены. Поэтому конечно, смысл есть всегда. Это не обычные гвозди, или тарелки, или хлеб, который каждая страна делает самостоятельно. Это масштабные технологические решения, которые от страны к стране очень различаются.
Мы не думаем, что предложим тюменскому региону нечто, чего тут никогда не видели. Но всегда должна быть альтернатива, должен быть выбор.
Неужели действительно ничего принципиально нового предложить сейчас невозможно?
Для Тюмени — да. Это регион, где невероятно успешен нефтегазовый бизнес. Значит, тут используются технологии, которые находятся на острие прогресса. Но наши технологии не уступают — нам есть что показать именно как альтернативный подход.
Приведите пример?
Наша компания производит большое количество кабельной продукции и инструментов для бурения скважин. Мы знаем, что многое из нашего ассортимента стало для России труднодоступным после ухода с рынка европейских компаний. Эта диверсификация заставила задуматься о замещении европейского продукта местным. Но мы все знаем, что быстро перестроить местные производства — задача почти невыполнимая.
Европейцы из России ушли, местные промышленники сутулятся под новыми объемами. Мы можем протянуть руку помощи.
Получается, уход европейцев играет вам на руку? Или в чем-то рынок усложнился?
Рынок упростился, причем очень и очень. Серьезные игроки покинули один из самых нефтегазоносных регионов мира — естественно, это на руку. Причем, и местным производителям, и иностранным экспортерам.
Чем интересна именно Тюмень?
Вопрос на самом деле уже содержит ответ — тем, что это Тюмень. Центр региона с богатейшими залежами природного газа, конденсата, нефти. Где еще представлять свои технологии, где еще искать новых партнеров, если не здесь.
Сейчас Великий шелковый путь пытаются внести в список объектов мирового наследия. А новый путь будет уже не шелковым, а нефтегазовым. И где еще его начинать, если не в самом одаренном природой регионе России.
В таком случае — а чем интересен именно проводимый в Тюмени форум?
Это крупнейшее профильное мероприятие, самое значимое для российской нефтегазовой промышленности. Так что и тут все логично — где еще можно найти такое количество потенциальных компаньонов, причем на одной площадке?
Партнеров? Или, все-таки, конкурентов? Как вы видите других игроков российского энергетического рынка? Что важнее для вас — конкуренция или коллаборация?
Сейчас время, когда коллаборация важнее. Многие предприятия работают по кольцевой схеме: первая производит, например, полимеры; вторая из них делает трубы; третья эти трубы использует для добычи ресурсов — из которых первая компания как раз и делает полимеры.
Мы не видим в российских компаниях врагов, вот главная мысль. Они — наши потенциальные партнеры. Или дилеры. Или покупатели. Сейчас на мировой промышленной арене это важнее соперничества.
Готовы переехать для работы в Тюмень? Не боитесь климата, суровых сибиряков?
Сибиряки вовсе не суровые. Это удивительно, но местное сибирское гостеприимство оказалось просто невероятным. Люди очень приветливые, среди таких было бы приятно жить. единственная проблема — нет культуры всеобщего общения хотя бы на английском, не получится с первым встречным на улице поговорить или спросить дорогу.
Что касается работы, если понадобится — конечно готовы переезжать на год, два. В этом суть нашего бизнеса — едешь туда, где ты сейчас нужен. И если окажется, что мы действительно нужны в вашем регионе, мы готовы. А русский язык постепенно выучим.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!