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Главные новости Ямала
12:59  09 февраля 2018 1

Крупнейшая школа-интернат на Ямале закрылась на карантин. Санврачи ожидают вспышку инфекции по всему региону

Дети и карантин. Екатеринбург, школьный класс, карантин, учебный процесс
Крупнейшая школа-интернат на Ямале закрылась на карантинФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко заявила, что на Ямале лабораторно уже подтверждено четыре случая заболевания гриппом групп А и В. Пока показатели заболеваемости ниже эпидемиологического порога. Его пик ожидают к концу февраля.

«Подъем заболеваемости начался, как и в предыдущие годы, с Ямальского района. В селе Яр-Сале на 8 февраля в детсаду закрыты на карантин четыре группы. Пробы детей доставили к нам на анализ, результаты будут известны на днях. Пока лабораторно на территории округа подтверждено два новых случая гриппа В и два — группы А», — рассказала Людмила Нечепуренко агентству «Север-пресс».

С 9 февраля на карантин была закрыта и крупнейшая на Ямале школа-интернат в поселке Яр-Сале. Об этом «URA.RU» сообщили в самой школе. В целом на Ямале наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. За первую неделю февраля в больницы обратилось более пяти тысяч человек. Рост за неделю составил более 17%. Пока заболеваемость не достигла эпидемиологического порога. «Наступило время активной циркуляции вирусов, со следующей недели мы начнем ежедневно мониторить ситуацию», — заявила глава ямальского Роспотребнадзора.

Вячеслав Егоров
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