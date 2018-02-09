Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко заявила, что на Ямале лабораторно уже подтверждено четыре случая заболевания гриппом групп А и В. Пока показатели заболеваемости ниже эпидемиологического порога. Его пик ожидают к концу февраля.
«Подъем заболеваемости начался, как и в предыдущие годы, с Ямальского района. В селе Яр-Сале на 8 февраля в детсаду закрыты на карантин четыре группы. Пробы детей доставили к нам на анализ, результаты будут известны на днях. Пока лабораторно на территории округа подтверждено два новых случая гриппа В и два — группы А», — рассказала Людмила Нечепуренко агентству «Север-пресс».
С 9 февраля на карантин была закрыта и крупнейшая на Ямале школа-интернат в поселке Яр-Сале. Об этом «URA.RU» сообщили в самой школе. В целом на Ямале наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. За первую неделю февраля в больницы обратилось более пяти тысяч человек. Рост за неделю составил более 17%. Пока заболеваемость не достигла эпидемиологического порога. «Наступило время активной циркуляции вирусов, со следующей недели мы начнем ежедневно мониторить ситуацию», — заявила глава ямальского Роспотребнадзора.