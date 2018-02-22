{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 февраля 2018
21 февраля 2018
15:20  22 февраля 2018 0

В зауральском городе, где свирепствует эпидемия, закрывают детсады

Детский клипарт. Магнитогорск, игровая комната, детсад, инвентарь
Полностью закрыты уже семь детсадовФото: Илья Московец © URA.RU

В Шадринске Курганской области продлили карантин по ОРВИ до 26 февраля. В городе, где уже не работают школы, закрывают и детские сады — на сегодня, 22 февраля, дети не посещают семь дошкольных учреждений, еще в шести закрыты 13 групп.

По данным главного государственного санитарного врача по Шадринску Натальи Устюжаниной, за неполную неделю с 16 по 21 февраля зарегистрировано 997 случаев заболевания ОРВИ, грипп не фиксируется. Недельный эпидпорог превышен в 1,6 раза, 79% заболевших — дети до 14 лет.

Как пояснили в пресс-службе администрации Шадринска, 26 февраля в городе состоится очередное заседание санитарно-эпидемической комиссии, которая решит, выйдут ли дети на учебу во вторник, 27 февраля.

Напомним, что с 14 февраля в Шадринске под запретом массовые развлекательные мероприятия с участием детей и подростков в помещениях школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и культуры. На предприятиях торговли, сферы обслуживания и общественного транспорта действует масочный режим. Аналогичные меры в связи с распространением инфекций принимаются с 19 февраля в Кургане.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров