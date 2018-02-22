В зауральском городе, где свирепствует эпидемия, закрывают детсады

В Шадринске Курганской области продлили карантин по ОРВИ до 26 февраля. В городе, где уже не работают школы, закрывают и детские сады — на сегодня, 22 февраля, дети не посещают семь дошкольных учреждений, еще в шести закрыты 13 групп.
По данным главного государственного санитарного врача по Шадринску Натальи Устюжаниной, за неполную неделю с 16 по 21 февраля зарегистрировано 997 случаев заболевания ОРВИ, грипп не фиксируется. Недельный эпидпорог превышен в 1,6 раза, 79% заболевших — дети до 14 лет.
Как пояснили в пресс-службе администрации Шадринска, 26 февраля в городе состоится очередное заседание санитарно-эпидемической комиссии, которая решит, выйдут ли дети на учебу во вторник, 27 февраля.
Напомним, что с 14 февраля в Шадринске под запретом массовые развлекательные мероприятия с участием детей и подростков в помещениях школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и культуры. На предприятиях торговли, сферы обслуживания и общественного транспорта действует масочный режим. Аналогичные меры в связи с распространением инфекций принимаются с 19 февраля в Кургане.