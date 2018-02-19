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Главные новости Курганской области
18:23  19 февраля 2018 0

В Курганской области действует особый режим. На регион надвигается эпидемия

Дети и карантин. Екатеринбург, карантин, медицинская маска
За неделю вирусные инфекции подхватили почти 8 тысяч зауральцевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

За прошедшую неделю в Зауралье зарегистрирован 7 тысяч 731 случай заболевания ОРВИ и семь случаев гриппа (группы А и группы В). Неделей ранее заболевших ОРВИ было 5476 человек, грипп не регистрировался. Как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, ситуация в регионе признана предэпидимической.

По информации областного управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости выше недельного эпидпорога на 36,8%. Превышение пороговых уровней регистрируется в Кургане, Далматовском и Катайском районах, а также в Шадринске — более, чем в два раза. Больше всего заболевших среди детей до шести лет.

Доля учащихся среди заболевших по области составляет 35%, по Кургану — 26%. На карантин в Курганской области закрыты двадцать школ и десять детских садов, частично занятия приостановлены в 123 классах девятнадцати школ и 50 группах дошкольных учреждений.

Как уточнил на оперативном совещании в кабмине директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина, 134 человека госпитализированы. Она добавила, что медицинские организации и машины скорой помощи в регионе укомплектованы двухнедельным запасом противовирусных препаратов.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве области приняла решение ввести в Кургане особый режим. В частности, в образовательных организациях усилят работу «утренних фильтров», в больницах ограничат посещение пациентов стационаров. Кроме того, под запретом массовые развлекательные мероприятия с участием детей и подростков в помещениях школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и культуры. Также решением комиссии введен масочный режим на предприятиях торговли, сферы обслуживания и общественного транспорта.

Вера Чернышева
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