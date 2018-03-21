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21 марта 2018
20 марта 2018
19 марта 2018
Главные новости Ямала
19:14  21 марта 2018 0

Из-за сбоя в налоговой ямальцы лишились десятков миллионов рублей. Пострадали те, кто рассчитывал на вычет по покупке жилья

Клипарт., купюра, взятка, деньги
Технический сбой оставил жителей Ямала без налоговых вычетов по покупке жильяФото: Александр Мамаев © URA.RU

В налоговой службе на Ямале произошел технический сбой, из-за которого уже около месяца жители не могут получить налоговые вычеты по покупке жилья. Об этом «URA.RU» рассказал один из пострадавших налогоплательщиков. В начале марта закончился месячный срок, в течение которого он должен был получить свои деньги. Однако в налоговой службе ему сообщили, что произошел некий сбой и все выплаты задерживаются. Со слов пострадавшего, выплаты не получили около трехсот человек.

«По телефону они обещали, что деньги поступят в течение недели. Спустя неделю снова начали „кормить завтраками“. И так целый месяц, и никто мне не объясняет, что случилось, и где мои деньги, и куда надо идти жаловаться, чтобы решить проблему», — сетует житель Салехарда, просивший не называть его имени.

Размер имущественного налогового вычета составляет 13% от стоимости квартиры, но не более 260 тысяч рублей. Учитывая количество людей, не получивших деньги, общая сумма долга налоговой службы перед клиентами насчитывает десятки миллионов рублей.

В пресс-службе УФНС по Ямалу не стали комментировать ситуацию по телефону и попросили прислать официальный запрос. На момент публикации ответ из ведомства так и не поступил.

Вячеслав Егоров
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