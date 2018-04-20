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Главные новости Ямала
12:57  20 апреля 2018 0

Ямальцам на День оленевода подарили снегоходы и генераторы

Главными героями праздника стали жители Новопортовской и Мыскаменской тундрыФото: «Газпромнефть-Ямал»

В селе Новый Порт при поддержке компании «Газпромнефть-Ямал» прошел День оленевода. Главными героями праздника стали жители Новопортовской и Мыскаменской тундры, которые продемонстрировали свои способности в соревнованиях по национальным видам спорта.

Фото: «Газпромнефть-Ямал»

Наиболее зрелищными среди состязаний стали гонки на оленьих упряжках. Обладатель самых быстрых оленей Николай Сэротэтто был награжден снегоходом, а победительнице среди женщин Любови Яптик подарили двигатель для «Бурана».

Другие участники национальных забав в качестве подарков от «Газпромнефти-Ямала» получили бензогенераторы, двигатели для «Бурана», бензопилы, резиновые лодки и швейные машины. Дети за успешное участие в конкурсах были награждены планшетами, гироскутерами, велосипедами и игрушками.

Фото: «Газпромнефть-Ямал»

На празднике тундровики также представили национальные костюмы — ягушки и малицы, рассказали о традициях, которые передаются из поколения в поколение. Украшением торжества стала концертная программа с участием творческих коллективов Ямальского района и звезд округа — певиц Екатерины Салиндер и Надежды Сэротэтто.

«Мы считаем своим долгом способствовать сохранению самобытности коренных малочисленных народов Севера. Поэтому важно, что главный праздник тундровиков удалось возродить и проводить ежегодно», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.

День оленевода в Новом Порту не проводился в течение тридцати лет. Возродить традицию удалось при поддержке нефтяников. Впервые после перерыва праздник состоялся в 2016 году.

Фото: «Газпромнефть-Ямал»
Фото: «Газпромнефть-Ямал»
Фото: «Газпромнефть-Ямал»

Павел Маркуш
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