Ямальцам на День оленевода подарили снегоходы и генераторы

В селе Новый Порт при поддержке компании «Газпромнефть-Ямал» прошел День оленевода. Главными героями праздника стали жители Новопортовской и Мыскаменской тундры, которые продемонстрировали свои способности в соревнованиях по национальным видам спорта.
Наиболее зрелищными среди состязаний стали гонки на оленьих упряжках. Обладатель самых быстрых оленей Николай Сэротэтто был награжден снегоходом, а победительнице среди женщин Любови Яптик подарили двигатель для «Бурана».
Другие участники национальных забав в качестве подарков от «Газпромнефти-Ямала» получили бензогенераторы, двигатели для «Бурана», бензопилы, резиновые лодки и швейные машины. Дети за успешное участие в конкурсах были награждены планшетами, гироскутерами, велосипедами и игрушками.
На празднике тундровики также представили национальные костюмы — ягушки и малицы, рассказали о традициях, которые передаются из поколения в поколение. Украшением торжества стала концертная программа с участием творческих коллективов Ямальского района и звезд округа — певиц Екатерины Салиндер и Надежды Сэротэтто.
«Мы считаем своим долгом способствовать сохранению самобытности коренных малочисленных народов Севера. Поэтому важно, что главный праздник тундровиков удалось возродить и проводить ежегодно», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин.
День оленевода в Новом Порту не проводился в течение тридцати лет. Возродить традицию удалось при поддержке нефтяников. Впервые после перерыва праздник состоялся в 2016 году.