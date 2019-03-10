Коллеги Лазарева оценили песню, с которой он выступит на «Евровидении»

Некоторые артисты считают, что песня слишком серьезная для конкурса Фото: Официальная страница Сергея Лазарева во Вконтакте

новость из сюжета Лазарев едет на "Евровидение-2019"

Новую песню, с которой Сергей Лазарев выступит на «Евровидении» оценили известные продюсеры и музыканты. Не все уверены, что композиция станет хитом и принесет победу России.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что песня «мощная», но шлягером не станет. «Вокально [песня] сделана круто, и в плане музыки сделана очень сильно. Но как воспримет публика во время голосования — я не могу дать прогноз», — отметил Пригожин в разговоре с телеканалом «360».

Певица Юлия Савичева считает, что главная цель для Сергея Лазарева — выступить так, как он задумал. «Думаю, что все будет замечательно, особенно при поддержке Филиппа Бедросовича. Там есть свой советчик, который знает все Евровидение изнутри», — рассказала Савичева. Она пожелала Лазареву большой удачи на конкурсе.

Композитор Виктор Дробыш не исключил, что песня Лазарева может оказаться слишком сильной для «Евровидения». «Это очень серьезная работа. И думаю, не очень ли сложно для Евровидения отсутствие такого явного припева. Мне это нравится, но я больше про вкус народа», — цитирует телеканал Дробыша. Композитор выразил опасения, что песню публика может не принять.

Песню для Сергея Лазарева написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Накануне клип был выложен на видеохостинге Youtube, менее чем за сутки он набрал более одного млн просмотров. Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в израильском Тель-Авиве. Первый полуфинал состоится 14 мая, второй — 16. Финал конкурса пройдет 18 мая.