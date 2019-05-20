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Доходы нового главы тюменского УФСИН оказались в шесть раз скромнее, чем у губернатора

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 13:29
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Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, фсин россии, эмблема фсин
Сотрудники ФСИН в Тюменской области обнародовали свои доходыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Руководство Тюменского УФСИН отчиталось о доходах. Врио начальника управления Сергей Кусакин заработал 1,6 млн рублей против 1,4 млн годом ранее. Это в шесть раз меньше доходов губернатора области Александра Моора, который за 2018 год заработал 9 млн 470 тысяч рублей. Данные о доходах силовиков размещены на сайте ФСИН России.

Супруга Кусакина пополнила семейный бюджет на 306 тыс. рублей. В собственности семьи — квартира в 33 кв. м, автомобили ВАЗ и Hyundai Tucson, а также земельный участок на 600 кв. метров, который записан на супругу. Еще семья пользуется квартирой площадью 82 кв. м.

В октябре 2018 года «URA.RU» писало, что начальник регионального управления ФСИН полковник Алексей Костенко написал рапорт о выходе на пенсию. Некоторые источники связывали его уход с пытками в ярославской колонии №1. Также рассматривалась версия его возможной причастности к нарушениям коррупционного характера. Временно исполнять обязанности начальника УФСИН был поставлен Кусакин.

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