Чтобы задержать курганца, полицейским пришлось открыть огонь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полицейские города Геленджик Краснодарского края задержали неоднократно судимого курганца на угнанном автомобиле. Уходя от погони, он устроил ДТП с одной из патрульных машин. Полицейским пришлось применять табельное оружие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Автомобиль «Лада Гранта», объявленный в розыск, сотрудники ДПС заметили на выезде из Геленджика. Они попытались его остановить, однако водитель только увеличил скорость. «Создавая угрозу жизни и здоровью граждан, злоумышленник неоднократно выезжал на полосу встречного движения, кроме того, допустил столкновение с преследуемым патрульным автомобилем», — заявляют в полиции.

Чтобы остановить угнанный автомобиль, инспектор ДПС два раза выстрелил в воздух, а затем несколько раз по колесам преследуемой машины. Оказалось, что за рулем находился неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления 38-летний житель Кургана. Он получил незначительные ранения и сейчас находится в городской больнице.

В отношении курганского рецидивиста составлено восемь административных материалов за управление автомобилем без документов, невыполнение требований сотрудника полиции, невыполнение водителем обязанностей в связи с ДТП и другие нарушения правил дорожного движения. В угнанной машине полицейские обнаружили колеса, похищенные с автомобиля Lexus. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), решается вопрос о передаче курганца инициаторам розыска — в Темрюкский район Краснодарского края.