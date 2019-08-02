От чиновников потребовали разобраться с опасной свалкой под Курганом

Прокуратура требует ликвидировать опасную свалку (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Несанкционированная свалка медицинских и промышленных отходов обнаружена в лесу возле села Большое Чаусово, расположенного в пригороде Кургана. Организовать очистку территории должен региональный департамент природных ресурсов, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Курганской области.

«Свалка представлена производственными отходами в виде белого вещества с резким запахом и медицинскими отходами», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ее обнаружили во время рейда совместно со специалистами областного центра гигиены и эпидемиологии. Информация об опасном захламлении и нарушении экологического законодательства передана в полицию, которой предстоит выявить виновных. «В целях очистки территории лесного фонда от обнаруженных отходов природоохранной прокуратурой директору департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области внесено представление», — добавили в надзорном органе.

Еще одна несанкционированная свалка обнаружена на территории областного центра. Твердые коммунальные отходы складировались в микрорайоне Рябково, в лесу за частным сектором и гаражами. Ликвидировать эту свалку поручено муниципальному предприятию «КурганЛес», директор которого также получил представление прокуратуры.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Далматовскую районную больницу в Зауралье оштрафовали за складирование опасных отходов. Окровавленные бинты и грязные пеленки обнаружили на свалке одного из местных сел. Врачи обратились в суд, чтобы доказать свою непричастность к захламлению медотходами.