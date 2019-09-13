Конкурсный управляющий АНПЗ ответил на вопрос о связях с акционерами завода

Компании Геннадия Тимченко не нравится назначенный судом управляюбщий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Конкурсный управляющий Антипинского НПЗ (АНПЗ) Константин Сичевой опроверг обвинения в зависимости от акционеров предприятия. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом «URA.RU».

«В определении все сказано: суд не нашел признаков аффилированности между компанией СБК и Антипинским НПЗ», — отметил он.

Константин Сичевой сообщил, что процесс наблюдения уже начат — идет сбор документов для финансовых выводов по деятельности АНПЗ. Он уже сделал все необходимые запросы по различным инстанциям, в том числе и директору завода. «По итогам процедуры наблюдения буден проведен финансовый анализ и сделан вывод по дальнейшей процедуре», — отметил он. Судебное заседание, на котором будет подведены итоги наблюдения, пройдет 10 декабря. В тот же период состоится собрание кредиторов.

3 сентября тюменский областной Арбитражный суд запустил на Антипинском НПЗ процедуру наблюдения по иску дочерней компании Сбербанка «СБК». Предложенный ею Константин Сичевой из СРО «Северная столица» был утвержден судом на должность конкурсного управляющего АНПЗ.

Часть кредиторов, среди которых компания олигарха Геннадия Тимченко «Трансойл» и банк «Абсолют», заявили об аффилированности дочки Сбербанка «СБК» и Антипинского НПЗ. Они пообещали оспорить кандидатуру назначенного с ее подачи управляющего, а также саму процедуру банкротства завода. Ранее появлялась информация, что АНПЗ на 80% принадлежит тому же Сбербанку через кипрскую компанию.