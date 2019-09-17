16 сентября 2019

Кабмин утвердил правила выплат многодетным семьям на ипотеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 09.09.2016. Семья, многодетная семья, девочки, дети со спины
Помощь в погашении ипотеки могут получить только многодетныеФото: pixabay.com

Многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Данное правило по выплатам утвердило правительство РФ, сообщили в пресс-службе Минфина.

Участвовать в программе могут «россияне, являющиеся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года», — говорится на сайте ведомства. Эти же правила действительны для усыновивших третьего и последующих детей.

Чтобы получить денежные средства, многодетным необходимо предоставить документы, которые подтверждают соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию-кредитор, которая, в свою очередь, проверит документы и отправит их в АО «Дом.РФ». Проверив информацию, «Дом.РФ» переведет средства кредитору для полного или частичного погашения ипотеки.

Соответствующий законопроект в июле подписал президент России Владимир Путин, напоминает RT. Глава государства ранее заключал, что что трое детей — норма для российской семьи, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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