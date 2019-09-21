Чубайс продал долю в бизнес-центре напротив Кремля

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс больше не является совладельцем бизнес-центра «Романов двор», который находится рядом с Кремлем. С конца августа единственным участником юрлица числится компания «Тройка реал эстейт инвесторс лимитед» Рубена Варданяна.
По словам представителя главы «Роснано», сейчас Вардянян проводит консолидацию активов в Романовом переулке, а потому предложил Чубайсу выкупить его долю, пишет газета «Ведомости». Консолидацию активов специалисты объясняют реконструкцией комплекса.
Чубайс стал совладельцем третьей очереди «Романова двора» в апреле прошлого года. Тогда он купил 90% «Ингео» стоимостью 468,6 миллиона рублей, ему принадлежало 7,1 тысячи квадратных метров в деловом квартале. Удалось ли главе «Роснано» заработать на данной сделке, неизвестно.
Ранее Анатолий Чубайс предложил ввести углеродный налог для промышленников, напоминает телеканал 360. Заявление главы «Роснано» эксперты встретили неоднозначно, пишет RT.