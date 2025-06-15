Роботы-собаки, дроны и вооружение 80-х: какую технику показали Трампу на параде в Вашингтоне

В Вашингтоне проходит парад в честь 250-летия американской армии
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад начался в субботу вечером
Парад начался в субботу вечером

В субботу, 14 июня, в день рождения президента Дональда Трампа, в столице США — Вашингтоне — впервые за последние четверть века прошел военный парад. Инициатива проведения мероприятия была выдвинута самим американским лидером вскоре после его переизбрания. Оно посвящено 250-летию со дня основания вооруженных сил Соединенных Штатов. Как проходило торжество — в фотоподборке URA.RU.

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В субботу, 14 июня, в день рождения президента Дональда Трампа, в столице США — Вашингтоне — впервые за последние четверть века прошел военный парад. Инициатива проведения мероприятия была выдвинута самим американским лидером вскоре после его переизбрания. Оно посвящено 250-летию со дня основания вооруженных сил Соединенных Штатов. Как проходило торжество — в фотоподборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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