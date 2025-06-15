Роботы-собаки, дроны и вооружение 80-х: какую технику показали Трампу на параде в Вашингтоне

В Вашингтоне проходит парад в честь 250-летия американской армии

15 июня 2025 в 05:59 Размер текста - 17 +

Парад начался в субботу вечером Official White House В субботу, 14 июня, в день рождения президента Дональда Трампа, в столице США — Вашингтоне — впервые за последние четверть века прошел военный парад. Инициатива проведения мероприятия была выдвинута самим американским лидером вскоре после его переизбрания. Оно посвящено 250-летию со дня основания вооруженных сил Соединенных Штатов. Как проходило торжество — в фотоподборке URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В субботу, 14 июня, в день рождения президента Дональда Трампа, в столице США — Вашингтоне — впервые за последние четверть века прошел военный парад. Инициатива проведения мероприятия была выдвинута самим американским лидером вскоре после его переизбрания. Оно посвящено 250-летию со дня основания вооруженных сил Соединенных Штатов. Как проходило торжество — в фотоподборке URA.RU.