В рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, Россия и Украина продолжают бессрочные санитарные обмены. В их рамках стороны передают друг другу раненых военнослужащих и тела погибших. Очередная группа российских военнослужащих, находившихся в плену на подконтрольной Киеву территории, была успешно возвращена на родину, сообщили URA.RU в Министерстве обороны РФ. Подробнее о проведенном обмене — в материале URA.RU.
Санитарные обмены: новый этап гуманитарного сотрудничества
По информации источника в российской переговорной группе, Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Основной целью этих обменов является передача сторонами друг другу раненых военнослужащих, что позволяет обеспечить им своевременное лечение и реабилитацию.
«Начались бессрочные санитарные обмены в рамках стамбульских договоренностей. Стороны передают друг другу раненых», — отметил источник агентства РИА Новости.
В рамках последнего обмена Россия передала украинской стороне группу военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а взамен получила своих военнослужащих. Точное количество возвращенных российских военных на данный момент не уточняется, однако подчеркивается, что процесс обмена проходит в соответствии с достигнутыми договоренностями.
«Благодарен своей стране, родине, за то, что поменяла меня, вернула домой. Давно хотелось этого сделать. Сейчас вылечусь и дальше в строй. Спасибо всем, особенно семье, и родине, что не забыла. Победа будет за нами!» — сказал один из вернувшихся российских бойцов.
Состояние возвращенных военнослужащих
Согласно заявлению Минобороны России, возвращенные российские военнослужащие в настоящее время находятся на территории Республики Беларусь. Там им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. После первичного обследования и стабилизации состояния все военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для дальнейшего лечения и реабилитации в специализированных медицинских учреждениях.
Передача тел погибших: односторонние шаги России
Помимо обмена пленными, Россия продолжает передавать украинской стороне тела погибших солдат ВСУ. По данным источника РИА Новости, 14 июня Россия передала Киеву 1200 тел погибших украинских военнослужащих. Накануне, 13 июня, была осуществлена аналогичная передача такого же количества тел. Однако, как отметил источник, украинская сторона не передала России ни одного тела погибших российских солдат в ответ на эти действия.
Стамбульские договоренности, заключенные 2 июня 2025 года, стали важным шагом в гуманитарном взаимодействии между Россией и Украиной. Украина и Россия договорились провести обмен телами шести тысяч погибших военнослужащих, а также обменять всех тяжело больных военнопленных и лиц младше 25 лет. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Помимо обмена телами, представители делегаций согласовали проведение обмена всеми тяжело больными военнопленными, а также пленными в возрасте до 25 лет.
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