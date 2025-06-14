Путин поздравил Трампа с днем рождения по телефону

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Путин и Трамп обсудили конфликт на Ближнем Востоке
Путин и Трамп обсудили конфликт на Ближнем Востоке Фото:

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Разговор прошел в день рождения американского коллеги.

«Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения президенту США исполнилось сегодня 79 лет», — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Политики отметили братство стран по оружию в период Второй мировой войны. Они они признались в удовлетворнии «положительными личными» отношениями. 

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Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Разговор прошел в день рождения американского коллеги. «Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения президенту США исполнилось сегодня 79 лет», — сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Политики отметили братство стран по оружию в период Второй мировой войны. Они они признались в удовлетворнии «положительными личными» отношениями. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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