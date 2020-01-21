На Ямале поймали браконьеров, незаконно охотившихся на дикого оленя

Снегоходы браконьеров задержали на территории природного заповедника
Двух жителей Надыма (ЯНАО) задержали на территории Надымского государственного природного заповедника с тушами убитых диких оленей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«У двух жителей Надыма обнаружено три разделанных туши дикого северного оленя», — отметили в ведомстве. Там добавили, что охота на дикого северного оленя запрещена по распоряжению окружного правительства до 1 августа 2020 года.
Против мужчин возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры