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17 января 2020

На Ямале поймали браконьеров, незаконно охотившихся на дикого оленя

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегоходы браконьеров задержали на территории природного заповедникаФото: Максим Егоров © URA.RU

Двух жителей Надыма (ЯНАО) задержали на территории Надымского государственного природного заповедника с тушами убитых диких оленей. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«У двух жителей Надыма обнаружено три разделанных туши дикого северного оленя», — отметили в ведомстве. Там добавили, что охота на дикого северного оленя запрещена по распоряжению окружного правительства до 1 августа 2020 года.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба». Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры

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© Служба новостей «URA.RU»
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