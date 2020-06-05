В Кургане на ремонт набережной направили 40 млн рублей. В этом году реконструкция продолжится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Благоустроенную набережную реки Тобол в Кургане необходимо доработать для безопасности. Из-за очень высокого ограждения дети могут упасть на нижний ярус. Об этом написано на сайте «Обратись».

«Имеется опасная недоработка или недоделка. На верхнем ярусе набережной от здания (М.Горького 2/1) в сторону пляжа Бабьи пески у ограждения в виде забора внизу огромные щели», — указано в обращении. Там также говорится, что на участке набережной до здания М. Горького 2/1 такого большого расстояния от края ограждения до земли нет.

По мнению жителя города, это создает явную опасность для жизни и здоровья людей, прогуливающихся по верхнему ярусу набережной, а особенно детей. «Убедительно просим произвести доработку конструкции ограждения и осуществить необходимые работы, в целях исключения возможности попадания людей под ограждение», — уточняет обратившийся.

В комментарии под обращением заявителя поддержали. «Крайне странное решение этого ограждения. Очень неудобно, перила заборчика нефункциональны, не опереться, не подержаться старикам и маломобильным гражданам, забор на расстоянии от тротуара стоит», — уточнила Марина Камшилова.

По какой причине принято такое конструктивное решение — вопрос направлен в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответа пока не поступило.

Благоустройство участка набережной в Кургане от улицы Кирова до ЦПКиО начали в 2019 году. На это выделили более 40 млн рублей. Помимо этого, в областном центре планируют реконструировать участок набережной между улицами Кирова и Ленина, который ждал благоустройства 25 лет.

Некоторые курганцы считают, что из-за высокого забора на новой набережной дети могут упасть на нижний ярус Фото с сайта «Обратись»